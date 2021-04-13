Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський зауважив про важливу роль Заходу у посиленні санкцій проти Кремля через зростаючу небезпеку з боку стягнених до кордонів України російських військ.
Про це він заявив в ефірі TV Republika.
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Дипломат, зокрема, зазначив, що санкції повинні бути жорсткими і болючими для причетних до режиму Путіна громадян.
«Деякі політики у Кремлі хотіли ухвалити заходи на кордоні з Україною, щоб побачити реакцію на ці дії з боку США», – відповів заступник глави МЗС, додавши, що сумніви щодо того, що США «зосередяться на собі» в такій ситуації розвіялися.
«Ми зауважуємо тривожні дії Росії на кордоні з Україною, і це небажана ситуація. Дуже важливо протистояти агресивній поведінці Росії», – наголосив Яблонський.
Війна Росії проти України: нова ескалація
- 30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.
- Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.
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