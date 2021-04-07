Кремль продовжує стягувати російську техніку до кордону з Україною.
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Ешелони бронетранспортерів і вантажівок вдалось зняти на камеру блогеру під псевдо @GirkinGirkin у Twitter.
Військову техніку РФ помітили, зокрема, у Воронезькій області та Краснодарському краї.
Росіяни рухалися автомобільними трасами й залізничними дорогами в бік України. Відео датовані 6 квітня 2021 роком.
Краснодарский край, 6.04.2021— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 7, 2021
хэштег крым pic.twitter.com/WGaX8uBLWM
Воронежская обл, 6.04.2021— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 7, 2021
блестя тактическими знаками pic.twitter.com/5koE4roSON
152-й регион, 06.04.2021— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 7, 2021
кто больше? pic.twitter.com/C5TCAh10wb
Стягування військ Росії до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".
- Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.
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