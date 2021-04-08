Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів про нинішній стан забезпеченості української армії зброєю та боєприпасами.
Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу".
Хомчак запевнив, що "наші командири достатньо досвідчені і достатньо підготовлені, щоб приймати рішення щодо обстановки, яка складається".
"І жодного командира в нашій армії не можна сьогодні звинуватити в тому, що він не приймає рішення щодо відповідної обстановки. Українська армія забезпечена і зброєю, і боєприпасами для того, щоб надати відповідне реагування, відповідну відсіч", - зазначив він.
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Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.
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