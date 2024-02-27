Зазначається, що атаки "банзай" обходяться росіянам дуже дорого

Під час Другої світової війни японські війська часто вдавалися до атак у вигляді "м'ясних хвиль", які повинні були шокувати війська противника. Ці атаки називали "банзай", але по атакуючих відкривали вогонь з кулеметів і мінометів.

Видання Forbes пише, що в Україні російські війська вдаються до аналогічної тактики. Різниця лише в тому, що в українців закінчуються боєприпаси через те, що республіканці в Конгресі США, які підтримують Росію, продовжують блокувати американську допомогу Києву.

"М'ясні штурми" не є чимось новим у широкомасштабній війні Росії проти України, але тактика розвивається. Враховуючи відчайдушну нестачу артилерійських боєприпасів в українців, росіяни роблять ставку на те, що наступаючі одна за одною хвилі військ на бойових машинах піхоти зможуть виснажити українську вогневу міць швидше, ніж українці виснажать Російські людські ресурси.

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Український центр оборонних стратегій відзначив сучасну тактику "банзай" у боях на захід від Бахмута.

"Ударна група, що складається з 100-200 чоловік на 8-12 БМП, швидко висувається до передньої лінії українських сил оборони і починає атаку. Через брак боєприпасів частина ударної групи досягає мети і вступає в бій. Одночасно інша штурмова група швидко просувається до району бойових дій. Ця тактика дозволяє безперервно нарощувати зусилля, але призводить до значних втрат противника. До 60% бронетехніки в одній атаці і до половини особового складу. Це також призводить до збільшення втрат у підрозділах українських сил оборони, що є для них критичним", - пояснили в ЦСО.

Ці атаки "банзай" обходяться росіянам дуже дорого і пояснюють, чому росіяни втрачають близько 800 військовослужбовців на день, за даними українського міністерства оборони. І чому росіяни, за оцінками аналітика Ендрю Перпетуа з відкритих джерел, списали або кинули 19 БМП і БТР тільки за останні два дні.

У перші два роки широкомасштабної війни росіяни в середньому втрачали близько 80 БМП і БТР на місяць. Останнім часом вони втрачають їх сотнями на місяць. Це виснаження, яке навіть росіяни з великими запасами старих машин "холодної війни" не можуть підтримувати дуже довго.

Недарма Кремль має достатню кількість БМП, щоб вести важкі бої ще рік. Після цього російським військам доведеться шукати інші способи ведення бою.

Але в короткостроковій перспективі сучасні "банзай" штурми, якими б дорогими вони не були для росіян, працюють. Роботино зараз знаходиться в "сірій зоні", де ні росіяни, ні українці повністю не контролюють ситуацію.

Втрати Росії у війні проти України - останні новини

За тиждень, з 18 по 25 лютого, Сили оборони України знищили близько 7390 осіб особового складу окупантів, а також 1154 одиниці озброєння та військової техніки окупантів.

Тільки за минулу добу, 26 лютого, українські воїни ліквідували 850 представників армії РФ, а також знищили 22 БПЛА, один танк, 16 бойових броньованих машин, 16 артсистем, 28 машин та інше.

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