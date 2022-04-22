Також у "новітніх" ракетах використовується навігаційна система, яка була розроблена в 1977 році.

"Сучасні" російські крилаті ракети оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, ракети типу Х-101 виготовлялися з 1999 по 2013 роки, а російські ЗМІ повідомляли про них, як про гордість новітньої високоточної зброї.

"Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. Електронна компонентна база виявилася дуже далекою від сучасної", - зазначили в управлінні розвідки.

Так, проведений українськими експертами аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101, засвідчив, що "сучасні" блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр. та випускалися "Воронезьким заводом радіодеталей", "Мінським заводом "Інтеграл" та іншими підприємствами Радянського союзу.

Також у "новітніх" ракетах використовується навігаційна система "ПГИ-2М", яка була розроблена в 1977 році.

"Більшість випущених по території України ракет Х-101 так і не уразили намічені цілі. Ось таке воно – "АналоГовнет", - додали в ГУР.

Як повідомляв УНІАН, Росія вперше застосувала в умовах реальній бойових дій "новітні" ракети "Х-101" в Сирії, запустивши їх з літаків стратегічної авіації.

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