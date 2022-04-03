Повітряні сили продовжують бити по військах та техніці окупантів.

У суботу, 2 квітня, українські Повітряні сили вразили вісім авіаційних цілей російських військових.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Серед збитого: два літаки (попередньо, винищувачі-бомбардувальники Су-34); один вертоліт; один БпЛА (ОТР); чотири крилаті ракети.

"Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів", - зазначили в Командуванні.

Окрім того, там показали фото російського гелікоптера, збитого бійцями Сил оборони України.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ вперше у війні з РФ успішно застосували Starstreak, який вражає цілі трьома кінетичними дротиками.

А на Луганщині український десантник знищив командно-спостережний пункт РФ одним пуском із ПТРК.

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