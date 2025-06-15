60 населених пунктів повністю залишили люди.

Через обстріли та російський наступ на території Сумської області триває евакуація, їй підлягають жителі 213 населених пунктів.

Як повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, цього тижня з прикордонних громад вивезли понад 400 людей, з них 26 - діти. Здебільшого це мешканці Сумського і Шосткинського районів:

"Люди вимушені виїжджати на більш безпечні території через постійні обстріли ворога цивільної інфраструктури. Усього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців. З 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці".

Бої на Сумщині

Нагадаємо, російські загарбницькі війська ведуть активні наступальні дії в прикордонних районах Сумської області.

Відео дня

Перед початком активної фази у Кремлі заявили про намір створити так звану "буферну зону" вздовж кордону з Україною. Цю ідею озвучував, зокрема, Путін, пояснюючи її "необхідністю убезпечити російські прикордонні території від обстрілів".

Насправді ж, за оцінками аналітиків, йдеться не стільки про оборону, скільки про спробу розширити зону контролю, відтиснути українські сили вглиб і ускладнити їхнє маневрування та ведення вогню по військових об’єктах у Курській та Бєлгородській областях.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що окупанти зосередили на Сумському напрямку 67 тисяч військових. Днями він сказав, що Силам оборони вдається потроху витісняти російські підрозділи.

Вчора після засідання Ставки він поінформував, що Збройні сили України відновили контроль над населеним пунктом Андріївка.

Вас також можуть зацікавити новини: