Ця група супутників здатна вловлювати навіть постріли гаубиць.

Супутники раннього попередження з інфрачервоними датчиками виявили теплову сигнатуру, яка відповідає сильному вибуху, перед обваленням греблі Каховської ГЕС.

"Аналітики американської розвідки підозрюють, що за руйнуванням дамби стоїть Росія. Але розвідувальні служби США досі не мають жодних переконливих доказів щодо відповідальних", - повідомило видання The Times.

Пізніше The War Zone розкрило подробиці про супутникове угрупування SBIRS. Воно складається з 9-ти супутників, 6 з яких розташовані на геостаціонарних навколоземних орбітах, а ще 3 — на високоеліптичних орбітах. Це дозволяє забезпечити глобальне покриття. Крім того, є ще додатковий супутних, який залучають до різних тестових робіт.

"Час виявлення цього теплового шлейфу підтверджує думку незалежних експертів щодо того, що ГЕС стала ціллю навмисного нападу", — пише ЗМІ.

Детальну інформація про можливості цих супутників суворо засекречено, але вважається, що вони здатні вловлювати дуже слабкі інфрачервоні сигнатури, відносно невеликі ракети (включно з тими, що використовуються в боях "повітря-повітря"), великі вибухи і навіть постріли гаубиць та інших артилерійських знарядь.

Видання нагадало, що саме супутники SBIRS змогли зафіксувати збиття рейсу 17 Malaysian Airlines у повітряному просторі України у 2014 році та літака 9268 Metrojet, коли він пролітав над територією Єгипту у 2015 році.

Знищення Каховської ГЕС - що треба знати

Як раніше повідомляв УНІАН, російські загарбники 6 червня здійснили підрив попередньо замінованої дамби Каховської ГЕС, викликавши екологічну катастрофу.

Згодом стало відомо, щосейсмічні станції в Україні та Румунії зафіксували вибух на Каховській дамбі того ранку, коли вона впала. Норвезькі вчені також підтвердили підрив Каховської ГЕС.

В Єврораді, Єврокомісії, Канаді та Німеччині назвали Росію винною в злочині. Вже 11 червня представники Міжнародного кримінального суду в Гаазі почали розслідувати підрив дамби Каховської ГЕС, внаслідок якого було затоплено десятки населених пунктів на півдні України.

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