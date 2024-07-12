За словами глави ГУР, Андрій Бєлоусов

Нещодавно призначений на посаду міністра оборони Російської Федерації Андрій Бєлоусов у розумінні росіян є суто прозахідною людиною. Про це в інтерв'ю NV сказав керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

В інтерв'ю NV Буданов заявив, що "Білоусов ", зазначивши, що ця інформація про нього в Україні не дуже популярна.

"Він (Андрій Бєлоусов — ред.) неодноразово висловлювався, що Захід — друг Росії, а все, що зараз відбувається в їхніх відносинах через Україну, — жахлива помилка, яку варто виправити. Його постать потрібна, щоб налагоджувати певні комунікації, бути переговорником із Заходом, і, на жаль, певні успіхи у нього в цьому є", — сказав також голова ГУР Міноборони. Відео дня

Новий міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов - останні новини

У червні глава Пентагону Ллойд Остін та новий міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов провели першу розмову. У телефонній бесіді вони обговорили важливість підтримки відкритих ліній зв'язку під час російської війни проти України.

Раніше УНІАН повідомляв, що в СБУ розповіли про задачі нового очільника МО РФ. За словами Віктора Ягуна, Бєлоусов не керуватиме наступом РФ, але може забезпечити перехід російської економіки на військові рейки.

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