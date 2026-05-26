В Генштабі розповіли про атаку на НПЗ 'Сизранський': він припинив свою роботу

Також повідомляється про низку інших важливих ударів українських захисників.

"Сизранський" НПЗ в Росії внаслідок атаки українських захисників в ніч на 21 травня зупинив свою роботу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також в Генштабі повідомили про низку інших важливих ударів Сил оборони України 25 травня, в також в ніч на 26 травня. Зокрема було атакувало командний пункт противника в населеному пункті Очеретине на тимчасово окупованій території Донеччини. Крім того було уражено пункт управління полку в населеному пункті Верхня Криниця підконтрольної РФ частини Запорізької області.

Крім того, повідомляється про ураження пунктів управління ворожих БПЛА у районі Нестерянки Запорізької області, а також Новогродівки на Донеччині. Також в Генштабі повідомили про ураження складу БПЛА та матеріально-технічних засобів як у Донецькій області, так і в самому обласному центрі.

"Лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Ярославль" - уражено 25 травня - пошкоджено обладнання та резервуари. Окрім того, підтверджено ураження 24 травня ворожої радіолокаційної станції 1Л125 "Ніобій-СВ", – додали в Генштабі.

Раніше в Генштабі також повідомляли про успішну роботу Сил оборони України по російському флоту. Зокрема в Новоросійську українські захисники уразили сторожовий корабель "Пытливый" та ракетний катер на повітряній подушці.

Того ж дня повідомлялося й про успішне ураження нафтового термінала "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краю РФ. Цей термінал РФ використовує для забезпечення своєї армії й він є одним з ключових експортних нафтових об’єктів РФ у Чорному морі.

