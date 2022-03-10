Українські спецслужби перехопили розмову окупанта.

Російський окупант телефоном розповів своїй дівчині про те, що насправді відбувається в Україні. Також він поскаржився на кількість загиблих товаришів по службі.

Запис розмови став доступний раднику міністра внутрішніх справ Антону Геращенко.

За словами окупанта, зараз його бригада сидить в одній з українських шкіл. У них багато поранених.

"Я зараз стою в класі, який повністю розстріляний. Тут просто перевернуто все, вікон немає. Тут все в кулях, гранатах, на вулиці живого місця немає", - сказав російський солдат.

Також він додав, що вони повинні були їхати в аеропорт, але їх від вірної смерті там врятував Бог.

"У нас трупів капець. Ми повинні були заїхати в аеропорт, нас просто Бог відвів. Інакше нам усім був би кінець. Ми потім розвернулися в ліс, а там 700 трупів наших бійців. Просто м'ясо, все розірвано. Живого місця немає. Ще й всі танки, всі бойові машини", - додав солдат РФ.

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