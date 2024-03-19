Т-90М – найкраще, що є в Росії, з кращою вогневою потужністю, бронею, засобами зв’язку та датчиками.

Росія влаштувала шабаш з піснями і танцями з нагоди доставки нових танків Т-90М на лінію фронту. Натовп розважали Денис Майданов та рок-група "Земляне", а танки благословляли московські попи.

Як йдеться у матеріалі Forbes, це було велике свято з нагоди скромної поставки нової техніки. Цей концерт свідчить про спробу замовчувати справжній стан російського танкобудування.

"Прориви" російського ВПК

Переважна більшість "нової" російської бронетехніки, якою збираються компенсувати втрати, складається зі старих танків, витягнутих зі складів. Їх відновлюють і осучаснюють. Результати не зрівняються з поточними моделями, такими як Abrams і Challenger 2. Однак є один російський завод, який здатний будувати нові танки - УралВагонЗавод. Він пишається випуском нових Т-90М Прорив - основним бойовим танком РФ.

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"Сьогодні можна сказати, що Т-90М "Прорив" - найкращий у світі танк. Як тільки він наближається до позицій, шансів ні у кого не залишається. Він стріляє на велику відстань і влучно. Він також має кращий захист", - заявляв диктатор Володимир Путін.

Реальність зовсім інша, ніж у мріях Путіна. Т-90М було розгромлено під час зіткнення з M2 Bradley на близькій відстані. Бредлі накрив швидким і точним вогнем російський танк і вивев його з ладу ще до того, як росіяни змогли здійснити постріл. Пізніше Т-90М знищив FPV-дрон.

Багато інших Т-90М стали жертвами малих безпілотників. Його захист, хоч і кращий в очах Путіна, є абсолютно нікчемним. Росіяни вдалися до дедалі складнішого імпровізованого захисту даху. Втім, танк і досі вразливий до мін.

Т-90М – найкраще, що є в Росії, з кращою вогневою потужністю, бронею, засобами зв’язку та датчиками. Втім, Росії все більше знадобиться нове виробництво, щоб продовжити бойові дії. І хоча в оборонний сектор були зроблені значні інвестиції, які зараз становлять 7,5% ВВП, це не завжди приносить результати.

Улюблений завод Путіна

Путін відвідав УВЗ у лютому. Кремль створив враження жвавого заводу, переповненого технікою. Але якщо придивитися ближче, то це були в основному старі Т-72 на ремонті, і не більше п’яти Т-90М на одному знімку.

Концерт є гучним способом показати, що Росія дійсно виробляє нові танки. Але скільки? Може здатися, що їх багато. Втім, коли танки на платформі проїжджають повз Дениса Майданова, видно лише три "Прориви". Ракурси камери підібрані ретельно, але в одному знімку можна побачити максимум одинадцять.

Востаннє УВЗ оголосив про поставку 15 таких танків у грудні. Не було жодних фотографій, які це підтверджують. Поставки, здається, здійснюються щокварталу, кожна партія складається з 10-15 одиниць. На відео з вересня було видно лише три Т-90М. За даними одного OSINT-проекту, у 2023 році Росія поставила 44 нових Т-90М. У 2024 році було поставлено 11 танків, і ця кількість, схоже, не збільшиться.

44 нових танки на рік – це краще, ніж нічого, але виникає питання, чи це взагалі нові танки.

Росія будує танки чи відновлює їх?

Раніше Росія поставила на озброєння попередню версію Т-90, відому як Т-90А . Теоретично на озброєнні перебуває кілька сотень Т-90А, але OSINT-спільнота, яка відстежує втрати Росії, відзначила майже повну відсутність Т-90А в Україні після перших днів вторгнення. Куди поділися всі Т-90А?

Одна з популярних теорій полягає в тому, що Т-90А були в основному виведені для модернізації до Т-90М. Перша партія Т-90М була виготовлена ​​шляхом модернізації Т-90А. З тих пір УВЗ каже, що будує їх з нуля, але в цьому є підстави сумніватися. Гостроокі OSINT-аналітики помітили щось схоже на Т-90М зі старою гарматою 2А46М, а не з новішою 2А46М-5, і без інших елементів обладнання. Інші помітили, що Т-90М з’являються без датчика вітру , що знову робить їх схожими на частково модернізовані Т-90А.

Це посилює думку про те, що "нові" Т-90М не такі вже й нові. Однією з очевидних причин цього є проблема сталеливарної промисловості Росії. Під час процесу раціоналізації у 2000-х роках Росія закрила багато металургійних підприємств. У 2018 році вони закрили останню мартенівську піч , необхідну для виробництва високоякісної спеціальної сталі. Українські джерела стверджують, що Росія більше не в змозі виробляти обладнання , яке потребує високоміцної сталі, включаючи такі важливі елементи, як артилерійські ствольні коробки та стволи.

Росія може мати близько 200 Т-90А, які можна переробити під стандарт Т-90М. Але з огляду на майже 2800 втрачених танків, їх буде недостатньо, щоб компенсувати втрати.

"У Росії не закінчаться танки, поки УВЗ може їх випускати, але їхня кількість на передовій, швидше за все, неухильно зменшуватиметься. І ніяка кількість шоу-бізнесу не приховає цього", - пише видання.

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