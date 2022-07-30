Вбивство українських полонених рашисти розпланували ще два місяці тому, чекаючи слушної нагоди.

Росіяни цинічно вбили полонених українських військових у колонії в окупованій Оленівці. Майже відразу пропагандисти стали перекладати вину на Україну, використовуючи техніку із забезпеченням "інформаційного алібі".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, перші повідомлення про те, що українська сторона начебто планує обстріляти табір військовополонених в Оленівці, де перебувають захисники з "Азовсталі", з’явилися на російських медіаресурсах ще 5 червня 2022 року.

Після фактичного скоєння злочину агресор масштабував дезінформаційну кампанію, намагаючись перекласти відповідальність за всі скоєні кремлем військові злочини на Україну, заявляючи при цьому, що "всю відповідальність за криваву бійню проти українців несе особисто Зеленський, його злочинний режим і Вашингтон".

Таким чином, вбивство українських полонених рашисти холоднокровно розпланували ще два місяці тому, чекаючи слушної нагоди.

Обстріл колонії в Оленівці

Вранці 29 липня проросійські бойовики повідомили про загибель 40 українських бійців внаслідок удару по Оленівській колонії. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла до 50.

У Генштабі заявили, що ЗС РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці, щоб звинуватити Україну в скоєнні "воєнних злочинів" та приховати тортури над в'язнями й розстріли.

Підвечір РосЗМі почали публікувати відео з уцілілими полоненими. Від них намагалися вибити свідчення, буцімто їх обстріляли українські військові з "Хімарсів".

Згодом було висунуто версію, що будівлю колонії в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, могли підірвати зсередини. В ГУР сповістили, що вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі".

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