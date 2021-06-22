Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.
Зокрема, поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Гнутового противник здійснював обстріли із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі Луганського окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник чотири рази вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Поблизу Майорська російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Золотого-4 противник обстрілював позиції Збройних сил України з великокаліберних кулеметів.
Читайте такожУ штабі ООС розповіли про подробиці поранення мешканця Авдіївки в результаті обстрілів окупантів
У районі населених пунктів Залізне та Луганське ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Станом на 7:00 зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника знешкодили засобами радіоелектронної боротьби.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат унаслідок ворожого вогню немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
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