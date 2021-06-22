Протягом минулої доби ворог 14 разів порушував режим припинення вогню.

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.

Зокрема, поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Гнутового противник здійснював обстріли із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Луганського окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник чотири рази вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Майорська російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 противник обстрілював позиції Збройних сил України з великокаліберних кулеметів.

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У районі населених пунктів Залізне та Луганське ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Станом на 7:00 зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника знешкодили засобами радіоелектронної боротьби.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат унаслідок ворожого вогню немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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Автор: Наталя Нічишина