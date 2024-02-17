Через постійні обстріли поступово знищувалася інфраструктура міста.

Російські загарбники стягнули всі можливі резерви на Авдіївський напрямок, знищували місто, і у ЗСУ майже не залишалося придатних позицій для оборони.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону, коментуючи рішення командування про виведення українських сил з Авдіївки.

"Те, що ми бачимо сьогодні – кількісна перевага і все-таки перевага в авіації: ми бачили, що ворог особливо в крайній тиждень, сотнями закидував КАБами. Місто постійно перебувало під обстрілом, поступово знищувалася його інфраструктура. У таких умовах військам доводилося займати все менше придатних позицій для оборони", - сказав він.

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Крім того, Тимочко зазначив, що росіяни стягнули все, що могли стягнути найкращого зі свого війська на цей напрямок, тому на відхід з Авдіївки вплинуло кількісне збільшення ворожого контингенту та знищення самої території, де наші війська могли проводити оборону.

"І коли виникло те, про що завжди говорили всі наші командувачі – тепер зокрема Сирський – що коли постане питання збереження військ чи території, завжди будуть зберігати військо. Наскільки буде стояти гостро питання, настільки буде проводитися реакція, і виводитися війська", - зазначив голова Ради резервістів.

Він додав, що вже були випадки, коли українським військам доводилося виходити з міст.

"Але з часом ми все повернемо. Просто безцільно утримувати, коли втрати можуть перевищити допустимі, звичайно, команда "на вихід". Тим паче Авдіївка зробила свою роботу – вона сковувала росіян упродовж чотирьох місяців", - наголосив Тимочко.

Також він звернув увагу, що проблеми виникли і з приводу допомоги наших союзників.

"Нам тільки залишається подякувати побратимам, які дійсно утримували і утримують Авдіївку. Те, що вони зуміли скувати величезну частину ворожого війська, це тільки подвиг", - наголосив Тимочко.

Ситуація в Авдіївці

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Рішення було ухвалене "з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців".

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький прокоментував вихід українських підрозділів з Авдіївки , зазначивши, що Третя окрема штурмова бригада гідно билася з ворогом, який переважав і кількісно, і в озброєнні.

За даними британської розвідки, під час битви за Авдіївку Росія втратила принаймні 400 танків, бойових машин піхоти та іншої важкої техніки, а також, імовірно, тисячі особового складу.

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