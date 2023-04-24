Ніхто не знає, якими саме 105-міліметровими танковими боєприпасами Україна планує озброїти Leopard 1 і M-55С.

ЗСУ отримають від Заходу лише сотню сучасних танків, а переважну більшість складуть старі німецькі танки Leopard 1 і словенські M-55С.

Справа в тому, що ніхто не знає, якими саме 105-міліметровими танковими боєприпасами Україна планує озброїти Leopard 1 і M-55С. А це дуже важливо, підкреслює видання Forbes.

Forbes звертає увагу, що танки Leopard 1 і M-55С оснащені не надпотужним 105-міліметровим знаряддям L7 британського виробництва.

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"L7 не може пробити тисячу міліметрів сталі і зрівнятися в потужності з більш новими 120-міліметровими системами, встановленими на більш сучасних танках. Але з правильним снарядом вона може наблизитися до цього", – пояснює видання.

Журналісти припускають, що ЗСУ можуть отримати сучасні німецькі боєприпаси DM63, якими стріляли ці танки, коли були на озброєнні західних армій.

Швидше за все, це не М900. Отже, це можуть бути вольфрамові диверсійні снаряди, які американська фірма General Dynamics виробляє на експорт. Втім, ці снаряди C76A1 пробивають лише 400 міліметрів броні, як і аналогічні M1060A2.

"Різниця між кращим снарядом DM63/M426 і менш ефективними альтернативами – це сотні міліметрів пробитої броні. В умовах бою між українським Leopard 1 або M-55С та російським танком ці сотні міліметрів можуть стати межею між життям і смертю для одного з екіпажів", – пояснює Forbes.

Танки Leopard для України - деталі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна очікує від Данії прискорення поставки 100 танків Leopard-1.

"Ларс Люкке Расмуссен підтвердив, що Данія і Нідерланди передадуть 14 танків Leopard-2. Ми щиро вдячні за цей внесок. Ми також обговорили шляхи прискорення поставок 100 танків Leopard-1, які вже були заявлені для зміцнення обороноздатності України", - повідомив Кулеба.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що дев'ять країн мають намір передати Україні понад 150 танків Leopard.