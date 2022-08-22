Медичну допомогу захисники України отримували на тому рівні, "щоб просто дожили до моменту, коли, можливо, обміняють".

Захисники "Азовсталі", які повернулися на підконтрольну Україні територію внаслідок обміну військовополоненими, розповіли про своє перебування в російському полоні, тортури та знущання там.

Про це вони сказали під час прес-конференції.

Так, боєць окремого загону спеціального призначення "Азов" Владислав Жайворонок (позивний "Вікіпедія") розповів, що його було тяжко поранено і він півтора місяці перебував у лікарні в Донецьку.

На запитання щодо поводження росіян із полоненими, він зауважив, що "засоби тиску стороною Росії використовуються взагалі всі".

"Конкретно в нашому випадку, що стосується саме лікування... Росії необхідний був якийсь факт, що нас якось лікували. Але фактично це не було лікування, це було збереження життя. Щоб ми просто дожили до моменту, коли нас, можливо, обміняють", - сказав він.

За словами Жайворонка, на них чинили дуже сильний психологічний тиск; військовополоненими не дозволяли отримати зв'язок з їхніми рідними і навколишнім світом узагалі.

Також окупанти переконували українських військовополонених, що вони начебто "нікому не потрібні", і що Україна начебто програє у війні.

"Це вже порушення міжнародних конвенцій... Уявіть, що важкопоранені знаходяться в лікарні, але вже з перших днів починається цей моральний тиск, починаються допити", - сказав Жайворонок і наголосив, що його допитували ще до того, як він почав отримувати антибіотики після ампутації кінцівки.

Він додав: "Хлопці, які там знаходилися, отримували значні тортури... Комусь голки встромляли в рану, когось катували водою".

Деякі хлопці, зауважив Жайворонок, отримували недостатнє лікування через недостатню кількість медикаментів у противника або недостатню кількість знань, як лікувати конкретного бійця.

"Для Росії був необхідний факт, що вони лікують, вони наче можуть нас вилікувати. Тому навіть коли сторона противника не могла допомогти якомусь нашому пораненому, вона не зверталася за допомогою. Вони нікому не казали, що у них недостатньо якихось медикаментів. Тому ми отримували найменший мінімум цих медикаментів, а іноді не отримували необхідних", - розповів боєць.

Те саме, додав він, стосувалося медичної допомоги. "Якщо хірурги не знали, що робити з бійцем, - зараз такі бійці так і залишилися там, у цій лікарні, наскільки мені відомо. Що з ними зараз - у мене немає інформації", - констатував Жайворонок.

На уточнення, чи тортури відбувалися під час так званих слідчих дій чи під час так званого лікування, він зауважив, що "це відбувалося під час лікування взагалі", і підкреслив, що всі, хто перебував у лікарні, були тяжко поранені.

"Деякі важкопоранені знаходилися не в лікарні, а в Оленівці - у цьому їхньому таборі для військовополонених. І через це ми можемо тільки здогадуватися, які там тортури були для тих, кого вони вважали достатньо здоровими для цього", - сказав Жайворонок.

Своєю чергою, боєць ОЗСП "Азов" Денис Чепурко (позивний "Манго"), який в боях за Маріуполь втратив руку, зазначив, що його було евакуйовано в колонію в Оленівці.

"Я був свідком, коли били хлопців. Нас виганяли на так званий обшук і роздягали догола... Присідати змушували. Хто підіймав голову з хлопців, то їх починали відразу бити", - сказав Чепурко і додав, що його під час допитів били палицями, примушуючи дати свідчення проти власного командування.

Також боєць Дмитро Усіченко (позивний "Вишня") розповів, що в полоні окупанти лякали його фізичною розправою та розстрілами.

Доля захисників "Азовсталі" після виведення з території заводу

Як повідомляв УНІАН, російські військові взяли в полон понад 2,5 тисячі українських бійців з Маріупольського заводу "Азовсталь".

29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисники, серед них - 95 оборонців "Азовсталі".

За місяць, в ніч на 29 липня, внаслідок дій окупантів була знищена будівля на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

6 серпня Маріупольська міськрада заявила, що ворог встановлює клітки для показового "суду" у міській філармонії. Згодом ватажок "ДНР" Деніс Пушилін заявив про підготовку до проведення показового судилища.

Головне управління розвідки Міноборони України попередило, що на День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". За одним із можливих сценаріїв, росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару.

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