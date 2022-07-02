Американське озброєння за тиждень активної роботи продемонструвало неабияку ефективність.

Американські реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M142 HIMARS працюють на фронті проти російських окупантів вже тиждень. За цей час українські воїни вже змогли зробити перші висновки щодо результатів їхнього застосування.

Про це йдеться у матеріалах The Wall Street Journal та The Washington Post.

Журналісти поспілкувалися з лейтенантом Ковалем, членом екіпажу однієї з чотирьох машин HIMARS. Офіцер розповів про перше бойове застосування - знищення штабу російської армії в Ізюмі, який окупанти розмістили в одній з міських шкіл. Загинули 17 російських військових, у тому числі полковник та два майори. Ще 20 росіян отримали поранення.

Через кілька днів той же екіпаж вдарив по казармах росіян, в яких перебувала значна кількість окупантів.

В результаті третьої атаки працювали одночасно чотири HIMARS. Сумарно було випущено 24 ракети по позиціях росіян в одному і тому ж районі. Загарбники понесли величезні втрати.

Четверту атаку ЗСУ здійснили по складу боєприпасів у місті Зимогір’я на Луганщині.

"Ми мріємо мати боєприпаси більшої дальності для HIMARS, щоб уражати важливіші цілі", – зазначив Коваль.

Як пише видання, HIMARS працює переважно вночі задля мінімізації викриття російськими БПЛА. Одночасна атака чотирьох РСЗВ відбувається з різних пощицій. Введення координат цілей та пуск займає менше хвилини. Відразу після ударів HIMARS залишають позиції.

Ще один екіпаж HIMARS розповів про успіхи РСЗВ журналістам The Washington Post. Воїн з позивним "Мороз" зазначив, що HIMARS дав більше свободи у виборі позицій. Важливою перевагою озброєння є супутникова навігація. Військові впевнені, що ракета потрапить просто в ціль, навіть якщо на траекторії польоту є населені пункти. Реальне відхилення при влучанні ракет HIMARS - менше метра.

"У мене немає жодного сумніву щодо того, що ми влучимо. Я знаю, що ракета влучить в ціль, бо вона керується супутником", – зазначив "Мороз".

Шасі РСЗВ може розвивати швидкість до 100 км/год, а сама система стріляє досить тихо порівняно з радянськими аналогами.

На борту машини вже нанесено три позначки за результативні влучання, але боєць з позивним "Кузя" уточнив, що успішних атак - шість. Інші три просто не встигли позначити.

Як пише видання з посиланням на військових, ЗСУ мінімально потребують 50 пускових установок, для того, щоб батареї по 4 машини могли працювати на кожній важливій ділянці фронту. Зараз таких РСЗВ усього 4. Проте, навіть ці HIMARS досягають приголомшливих результатів та за тиждень знищили 10 важливих цілей.

Водночас у Пентагоні підтверджують успішне застосування HIMARS в Україні. Високопоставлений чиновник відомства наголосив, що ЗСУ тепер можуть бути впевненими у точності ударів.

"ЗСУ досягли значних успіхів у використанні систем HIMARS, вражаючи ворожі командні пункти. Українці тепер можуть ретельніше вибирати цілі, які підриватимуть російську армію, і знищувати їх систематичніше, ніж тоді, коли воювати доводилося артилерійськими системами меншої дальності", — сказав чиновник у коментарі CNN.

Нагадаємо, напередодні Пентагон підтвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 820 млн доларів. Зокрема, він включатиме додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS; дві системи ППО NASAMS; до 150 тисяч снарядів для 155 мм артилерії.

Раніше, як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму $800 млн, який включатиме сучасні системи протиповітряної оборони. Він додав, що Україна отримає також більше установок HIMARS від інших країн. Байден зазначив, що США вже надали Україні військову допомогу на $7 млрд, відколи він став президентом країни і планує продовжити підтримку.

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