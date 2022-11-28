Складна ситуація склалася на Фастівському та Києво-Святошинському електровузлі, а також у Васильківській територіальній громаді.

40% населення Київської області все ще залишаються без електропостачання, розгортаються "пункти незламності".

Про це повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону, зазначивши, що зараз в Київській області розгорнуто 278 "пунктів незламності" і ця кількість, в разі необхідності, буде збільшуватися.

"Найбільш складна ситуація склалася на Фастівському електровузлі, Києво-Святошинському та у Васильківській територіальній громаді. Там роботи тривали всі вихідні. Люди залишалися навіть вночі для того, щоб подати електроенергію в будинки", - розповів він.

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Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України.

Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії. 18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

Станом на 19 листопада 2022 року окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години.

25 листопада Україна підтвердила підключення всіх АЕС до мережі.

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