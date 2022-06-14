Внаслідок удару одна людина загинула.

Внаслідок ракетного удару окупантів на Донеччині вщент зруйновані три будинки, ще 29 пошкоджені.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На руїни перетворюють окупанти міста і селища Донеччини. На цих фото - наслідки ракетного авіаудару, здійсненого російськими окупантами в ніч з 13 на 14 червня 2022-го. Одна людина загинула, вщент зруйновані три будинки, 29 пошкоджені. Росія несе смерть і руйнування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються встановити повний контроль над селищем Богородичне на Донеччині.

На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на спробах встановлення повного контролю над населеним пунктом Богородичне та створенні умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

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