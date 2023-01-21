Активність російської військової авіації сьогодні підвищиться. У Міноборони Білорусі заявили про продовження масштабних льотно-тактичних "навчань" на всіх аеродромах країни.
Як стверджує прес-служба міністерства, авіація Росії та Білорусі з усіх аеродромів і військ ППО "продовжать виконувати завдання за призначенням".
"Сьогодні в рамках спільного льотно-тактичного навчання Збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації авіаційні підрозділи з усіх аеродромів ВПС і військ ППО Збройних Сил продовжують виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.
Активність ворожої авіації в Білорусі
Останніми днями зросла кількість повітряних тривог, пов'язаних безпосередньо з підняттям в небо Білорусі російських винищувачів.
Таким чином, під виглядом спільних навчань Росія нарощує сили військової авіації в Білорусі, вважають у Генштабі ЗСУ. Зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі.
15 січня, за словами спостерігачів Беларускі Гаюн, у Білорусь прилетіло чотири вантажних борти Повітряно-космічних сил Росії і вісім винищувачів. За даними спостерігачів, щонайменше частина вантажних бортів щось привезла, можливо, боєприпаси для винищувачів.
Наразі загроз наступу білоруської армії немає, стверджують у Білому домі. Однак до кінця року Мінськ може перекинути свої війська для вторгнення в Україну, зауважують в Інституті вивчення війни.