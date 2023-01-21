Останніми днями зросла кількість повітряних тривог, пов'язаних безпосередньо з активністю російської авіації в Білорусі.

Активність російської військової авіації сьогодні підвищиться. У Міноборони Білорусі заявили про продовження масштабних льотно-тактичних "навчань" на всіх аеродромах країни.

Як стверджує прес-служба міністерства, авіація Росії та Білорусі з усіх аеродромів і військ ППО "продовжать виконувати завдання за призначенням".

"Сьогодні в рамках спільного льотно-тактичного навчання Збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації авіаційні підрозділи з усіх аеродромів ВПС і військ ППО Збройних Сил продовжують виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.

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Активність ворожої авіації в Білорусі

Останніми днями зросла кількість повітряних тривог, пов'язаних безпосередньо з підняттям в небо Білорусі російських винищувачів.

Таким чином, під виглядом спільних навчань Росія нарощує сили військової авіації в Білорусі, вважають у Генштабі ЗСУ. Зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі.

15 січня, за словами спостерігачів Беларускі Гаюн, у Білорусь прилетіло чотири вантажних борти Повітряно-космічних сил Росії і вісім винищувачів. За даними спостерігачів, щонайменше частина вантажних бортів щось привезла, можливо, боєприпаси для винищувачів.

Наразі загроз наступу білоруської армії немає, стверджують у Білому домі. Однак до кінця року Мінськ може перекинути свої війська для вторгнення в Україну, зауважують в Інституті вивчення війни.

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