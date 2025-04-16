Вибухи чули у Миколаєві та на Полтавщині.

Сьогодні вночі українські захисники відбивають чергову російську повітряну атаку, в якій окупанти задіяли дрони-камікадзе та балістичну ракету.

Оновлено о 00:15: У Полтавській області було чутно вибухи, пише Суспільне.

Оновлено о 00:08: Існує загроза балістики з півдня, військові попередили про ракету повз Миколаїв. У самому місті чули вибух.

Відео дня

О 23:49 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у різних районах Сумської області маневрують понад 10 груп російських дронів. Також безпілотники фіксують на Київщині, Полтавщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Вас також можуть зацікавити новини: