Окупанти продовжують свій терор.

Просто зараз Україна перебуває під черговою дроновою атакою Російської Федерації, у низці областей працює протиповітряна оборона.

Станом на 01:30 повітряна тривога охопила Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Полтавську, Київську, Чернігівську, Сумську та Харківську області. Також про небезпеку попередили мешканців столиці.

О 01:11 Командування Повітряних сил ЗСУ попередило, що нові групи ударних безпілотників залітають з Курської та Бєлгородської областей на Сумщину, а далі на Полтавщину, Чернігівщину та Київщину. Вони просять не ігнорувати тривогу.

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Атаки РФ на Україну

Нагадаємо, що минулої ночі країна також зазнала чергової атаки безпілотників. Внаслідок нальоту дронів у Миколаєві загинули п'ятеро людей. Також Росія вдарила по будинку у Кривому Розі ракетою. Під завалами п'ятиповерхівки знайшли тіло жінки, ще трьох дітей шукають.

Також вранці окупанти імітували масований обстріл України, піднявши в небо до 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та три винищувачі МіГ-31К.

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