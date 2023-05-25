Бомбу виявили на території села Калініне.

У селі Калініно Бєлгородської області знайшли ще одну авіаційну бомбу ФАБ-500.

Як пише Telegram-канал Baza з посиланням на джерела, снаряд виявили 24 травня в 300 метрах від вулиці Зелена. Зазначимо, що це вже четверта радянська авіабомба, яку знайшли на території Бєлгородської області після інциденту з російським літаком у квітні.

Канал опублікував фотографію бомби, що не вибухнула. Територію поруч зі знайденою ФАБ оточили, тепер її повинні знешкодити російські вибухотехніки.

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Бомби в Бєлгородській області: що відомо

Нагадаємо, що в квітні російський літак Су-34 скинув на Бєлгород бомбу. У Міноборони РФ тоді заявили про "нештатний схід авіаційного боєприпасу".

Бомба впала в центрі міста, в результаті вибуху утворилася гігантська воронка, в будинках вибило вікна, а один з автомобілів закинуло на дах магазину. Повідомлялося, що в результаті бомбардування постраждали троє людей.

Пізніше стало відомо, що в місті знайшли авіабомбу ФАБ-500, що пішла під землю. Перш ніж впасти, вона пошкодила будинок, писали місцеві Telegram-канали.

На початку травня повідомлялося, що фугасну авіабомбу ФАБ-500 знайшли в селі Головчине.

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