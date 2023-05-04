Це вже третя ФАБ, знайдена після скидання бомб з російського літака на Білгород.

У Білгородській області знайшли фугасну авіабомбу вагою 500 кілограм.

Як пише російський Telegram-канал Mash, близько тижня тому мешканка села Головчине "почула гучний звук" і виявила на території своєї ділянки воронку. Розкопали і знешкодили її через деякий час, евакуювавши 56 жителів вулиці.

Як відомо, це вже третя бомба, виявлена на території Білгородської області після "нештатного сходу авіаційного боєприпасу" з російського літака Су-34 в квітні. Перша здетонувала на перехресті вулиць Ватутіна і Губкіна, а друга впала на вулиці Шаландіна.

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Бомбардування Бєлгорода: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня в Бєлгороді пролунав гучний вибух. Користувачі мережі опублікували фотографії та відео з місця події - на них було видно, що прямо в центрі міста утворилася величезна воронка.

В результаті вибуху один з автомобілів опинився на даху місцевого магазину, постраждали двоє людей, в будинках повилітали вікна.

Відразу з'явилися звинувачення в бік України - нібито бомбу скинули на місто з БПЛА. Однак пізніше Міноборони РФ заявило, що вибух стався в результаті "нештатного сходу авіаційного боєприпасу" з їх літака Су-34.

Пізніше стало відомо про виявлення авіабомби ФАБ-500 на вулиці Шаландіна. ЗМІ писали, вона знесла балкони на трьох поверхах будинку, перш ніж піти під землю.

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