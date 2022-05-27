Їх унікальність полягає в тому, що завдяки автоматизованому завантаженню снарядів удари по противнику можуть наноситися кожні 10 секунд.

Причіпні саморухомі гаубиці FH 70 натівського зразка уже нищать ворога на передовій. Військові показали роботу українських артилеристів з новими "побратимом".

Відео оприлюднили на ютуб-каналі Сухопутних військ України.

Зазначається, що наші бійці швидко опановують новітні зразки озброєння, надані країнами партнерами, бо розуміють, що артилерист і гармата в бою стають одним цілим – "потужним та лютим звіром, готовим нищити ворога, що прийшов на рідну землю".

Про гаубицю FH70

Причіпні саморухомі гармати були передані Україні з Італії. Це старіша система, ніж британсько-американська M777, проте завдяки автоматизованому завантаженню снарядів удари по противнику можуть наноситися кожні 10 секунд.

FH70 б'є 43-кілограмовими осколково-фугасними снарядами L15A1. Максимальна дальність польоту – 24-30 км в залежності від снарядів. Система знаходиться на озброєнні армій Німеччини, Італії, Великобританії, Японії, Естонії, Норвегії, Нідерландів і ряду інших країн.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони України Олексій Резніков анонсував сюрпризи в постачанні зброї за підсумками Рамштайн-2. За його словами, на зустрічі країни оголосили нові способи підтримки України, які можуть стати "game changing" у цій війні.

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