За його словами, на зустрічі країни оголосили нові способи підтримки України, які можуть стати "game changing" у цій війні.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів деталі про учорашню зустріч керівників оборонних відомстві у форматі, започаткованому 26 квітня на авіабазі США в Німеччині Рамштайн.

""Рамштайн" стає справжньою коаліцією вільного світу на підтримку України. Тішить, що кількість країн-учасниць збільшується, серед континентів не представлена тільки Антарктида", - написав Резніков на своїй сторінці у Facebook.

Резніков і колеги поінформували партнерів про ситуацію на фронті та зміни, які відбулися з моменту минулої зустрічі. Зокрема, констатували прогрес у постачанні 155-мм артилерії та окреслили першочергові потреби ЗСУ

"Якщо на першій зустрічі ключовими словами були "timing" і "transition", цього разу додалося ще слово "coordination". Ми зосередимо свої зусилля на тому, щоб міжнародна підтримка давала максимальний ефект. Щиро подякував за допомогу нашій державі багатьом колегам, зокрема, моєму другу та великому другу України – міністру оборони Британії Бену Воллесу", – наголосив Резніков.

За його словами, на зустрічі країни оголосили нові способи підтримки України, які можуть стати "game changing" у цій війні.

"Розраховую, що на наступній зустрічі у червні зможу доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшла мова на зустрічі 23 травня. Так, серед іншого, ми вже отримали підтвердження щодо посилення нашої берегової оборони. Зокрема мова йде про пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon. Рішення було знайдено завдяки об’єднанню зусиль декількох наших країн-партнерів. Також йшлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність Української армії, і будуть неприємними для ворога. Але про це – згодом", – пообіцяв він.

Резніков подякував польському колезі Маріушу Блащаку, міністру оборони Канади Аніті Ананд та міністру оборони Данії Мортену Бедскову. Також він відзначив нідерландського міністра Кайсі Оллонгрен та норвезького колегу Б’єрна Арільда Грама.

"Немає слів, щоб висловити повною мірою нашу вдячність нашим литовському, латвійському та естонському друзям – Арвідасу Анушаускасу, Артісу Пабріксу та Калле Лаанету. Українська нація глибоко вдячна їм. Я дякую колегам з Австралії та Франції і сподіваюся продовжити нашу співпрацю з новими командами. Я дякую міністру Яні Черноховій з Чехії та міністру Ярославу Надю зі Словаччини. Минулого тижня відбулася змістовна розмова з німецьким федеральним міністром Крістіне Ламбрехт, під час якої, поміж іншого, обговорювалися протиповітряні бронемашини "Гепард". Я вдячний за все, що Німеччина почала робити для України", – додав міністр.

Резніков додав, що особливого оптимізму додає зоряне лідерство США, яке вже втілене в законі про ленд-ліз та масштабах допомоги.

"Усі учасники зустрічі висловили непохитну підтримку Україні у війні з Росією і висловили захоплення героїзмом та професіоналізмом наших Збройних Сил, стійкістю всього українського народу. Україна обов’язково переможе!" – підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, надати Україні пускові установки "Harpoon" і ракети до них, щоб допомогти українцям захистити своє узбережжя, погодилася Данія.

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