У Міноборони Британії пояснили, що таке рішення видається менш тривожними для населення, ніж оголошення про чергову хвилю часткової мобілізації.

Голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов запропонував збільшити вік призову на військову службу до армії від 27 до 30 років вже цієї весни.

У щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії пояснюється, як це може вплинути на військові дії в Україні. У Росії таке рішення ухвалили, щоб не тривожити населення новою хвилею мобілізації.

"Існує реалістична ймовірність того, що російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для призову може посилити особовий склад, готовий воювати в Україні. Таке рішення видається менш тривожними для населення, ніж оголошення про чергову хвилю часткової мобілізації", - пояснили у розвідці Британії.

Відео дня

Водночас сам російський депутат заявляв, що такий крок має забезпечити оголошене раніше збільшення чисельності російських сил на 30%. У британській розвідці нагадали, що минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що підтримує такий крок, і російські чиновники добре розуміють реакцію громадськості на таке рішення.

Мобілізація в Росії

Українська розвідка повідомила, влада РФ може оголосити нову хвилю мобілізації вже в середині січня. Очікується, що призвати можуть до 500 тисяч осіб, під мобілізацію потраплять навіть жителі Москви і Санкт-Петербурга.

У ЗСУ пояснювали, що Кремль сподівається підтримати динаміку бойових дій в Україні за допомогою нової хвилі мобілізації. У Москві навіть думають про наступи на українські міста.

Як зазначається в огляді Інституту вивчення війни, керівництво Росії хоче терміново провести значні військові реформи, однак аналітики впевнені, що зробити це швидко буде складно, якщо взагалі можливо.

Вас також можуть зацікавити новини: