На думку аналітиків, реструктуризація вищих командних структур у поєднанні із зусиллями щодо розширення військової бази свідчать про те, що РФ готується до довгої війни.

Керівництво Росії хоче терміново провести значні військові реформи, однак аналітики впевнені, що зробити це швидко буде складно, якщо взагалі можливо.

В огляді Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що українська розвідка підтвердила ведення підготовки РФ до проведення значних військових реформ у новому році.

Так, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу України ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив 12 січня, що у Росії планують збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона та сформувати щонайменше 20 нових військових дивізій.

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"Заяви Громова з'явилися наступного дня після того, як міністерство оборони РФ оголосило про масштабну реструктуризацію вищого командного складу російських операцій в Україні", - пояснили в ISW.

На думку аналітиків, РФ поступово скасовує реформи, запроваджені з 2008 року екс-міністром оборони Сердюковим, які мали на меті впорядкувати сухопутні війська і перейти до бригадної структури. Натомість у Росії вирішили відновити маневрені дивізії. В ISW впевнені, що Кремль навряд чи реалізує ці реформи в терміни, які є важливими у рамках війни Росії проти України.

"Реструктуризація вищих командних структур у поєднанні із зусиллями щодо розширення військової бази у 2023 році свідчить про те, що РФ створює умови для довгострокових скоординованих зусиль в Україні. Міністерство оборони Росії також може мати вкрай нереалістичні очікування щодо власної здатності швидко реструктурувати свої сухопутні війська", - підсумували у звіті.

Нова мобілізація в Росії

Катастрофічні втрати окупаційної армії в Україні змусили президента РФ Володимира Путіна оголосити про часткову мобілізацію військових, що знаходяться в запасі. Через це з Росії втекли до 1 млн осіб, а мобілізувати вдалось близько 300 тисяч росіян.

За даними української розвідки, російська влада може оголосити нову мобілізацію 15 січня, щоб набрати ще 500 тисяч осіб.

У грудні 2022 року глава Міноборони РФ Сергій Шойгу говорив, як про плани країни збільшити кількість кадрових військ на 350 тисяч осіб – до 1,5 млн, так і про зміну призовного віку з 18 до 21 року і з 27 до 30 років. Тоді ж міністр оборони України Олексій Резніков попередив громадян Росії про те, що путінська влада готується до нової мобілізації й закриття кордонів для чоловіків призовного віку.

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