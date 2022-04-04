За його словами, служби працюють, щоб відновити подачу електрики, води, відновити роботу медичних установ.

У звільненому від російських окупантів місті Буча вже працюють усі необхідні служби, щоб повернути його до життя.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"І в Бучі вже працюють усі необхідні служби, щоб повернути місто до життя. Відновити подачу електрики, подачу води. Відновити роботу медичних установ. Відновити інфраструктуру. Дати безпеку людям. Бо Росію вигнали. А Україна повертається. І повертає життя", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що місто звільнене від російських окупантів. Він зазначив, що 31 березня увійде в історію населеного пункту як "день звільнення від російських орків".

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