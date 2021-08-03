Українські слідчі досліджують обставини участі у війні на Сході України 24 громадян або жителів Чехії.

У Чехії 12 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності за участь на боці незаконних збройних формувань у бойових діях проти України на Донбасі.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, про це йшлося під час зустрічі генерального прокурора Ірини Венедіктової з чеським колегою Ігорем Стрижем та директором Національного центру боротьби з організованою злочинністю Їржі Мазанеком у м. Брно.

Венедіктова розповіла, що на сьогодні розслідуються 32 кримінальні провадження стосовно понад 250 громадян 32 країн за фактами найманства та участі у складі незаконних збройних формувань на території Донбасу у бойових діях проти України. "Наразі в одному з кримінальних проваджень українським слідством досліджуються обставини участі у збройному конфлікті на Сході України 24 громадян або мешканців Чеської Республіки", - зауважила вона.

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Своєю чергою представники чеської Генпрокуратури зазначили, що до теперішнього часу в Чехії до кримінальної відповідальності за фактами терористичної діяльності на Сході України притягнуто 12 осіб. Дії фігурантів кваліфіковані як терористичні атаки, участь у терористичній групі, фінансування та пропаганда тероризму, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо громадянина РФ, ватажка одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР" Ігоря Безлера, до суду скеровано обвинувальний акт за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством.

Автор: Світлана Закелова