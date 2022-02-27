Це була одна з небагатьох будівель 30-х років, що лишалися у Чернігові, та пам’ятка архітектури.

У Чернігові внаслідок ракетного удару зруйновано молодіжний хаб.

Про це повідомляє Чернігівська ОДА та місцеві жителі в соціальних мережах.

В ОДА нагадали історію будівлі.

Колишній кінотеатр ім. Щорса відкрили у серпні 1939 року. Під час Другої світової війни будівля була майже повністю зруйнована, хоча фасад вцілів. По війні кінотеатр відбудували. Це була одна з небагатьох будівель 30-х років, що лишалися у Чернігові, та пам’ятка архітектури.

З минулого року будівлю реставрували. Щоб з повагою до минулого наповнити її новим змістом — перетворити на Хаб соціального партнерства. Громадську платформу для навчання, тренінгів, консультацій, переговорів та іншого.

"Орієнтовно о 17:40 27 лютого 2022 року цю пам’ятку розбомбили вдруге. Це зробили нацисти 21-го століття - російські загарбницькі війська", - сказано в повідомленні ОДА.

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