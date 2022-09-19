Він тримає напоготові 8 крилатих ракет.

Посилення шторму в Чорному морі змусило ворожий флот заховатися в пункти базування, крім одного ракетоносія.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Посилення шторму в Чорному морі змусило ворожий флот заховатися в пункти базування. Але один надводний ракетоносій продовжує бойове чергування, тримаючи напоготові 8 крилатих ракет типу "Калібр", його супроводжують 3 великих десантних кораблі. Та всі разом тримаються у ракетобезпечному районі, без наближення до узбережжя материкової України", - сказано в повідомленні.

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Також зазначається, що мінна небезпека стає загрозливішою разом із посиленням шторму в морі.

"Загроза ракетних ударів та обстрілів в зонах досяжності ворожою зброєю залишається надзвичайно актуальною", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю. Місцева влада повідомляє, що зафіксовано вісім "прильотів". За попередніми даними, є влучання по об’єктах інфраструктури.

14 вересня російські окупанти провели серію ракетних ударів по Кривому Рогу, серйозно пошкодивши гідротехнічні споруди. Наступного дня вони повторно вдарили по Кривому Рогу крилатою ракетою.

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