Посилення шторму в Чорному морі змусило ворожий флот заховатися в пункти базування, крім одного ракетоносія.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
"Посилення шторму в Чорному морі змусило ворожий флот заховатися в пункти базування. Але один надводний ракетоносій продовжує бойове чергування, тримаючи напоготові 8 крилатих ракет типу "Калібр", його супроводжують 3 великих десантних кораблі. Та всі разом тримаються у ракетобезпечному районі, без наближення до узбережжя материкової України", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що мінна небезпека стає загрозливішою разом із посиленням шторму в морі.
"Загроза ракетних ударів та обстрілів в зонах досяжності ворожою зброєю залишається надзвичайно актуальною", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю. Місцева влада повідомляє, що зафіксовано вісім "прильотів". За попередніми даними, є влучання по об’єктах інфраструктури.
14 вересня російські окупанти провели серію ракетних ударів по Кривому Рогу, серйозно пошкодивши гідротехнічні споруди. Наступного дня вони повторно вдарили по Кривому Рогу крилатою ракетою.