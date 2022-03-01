Працівники карного розшуку отримали інформацію про двох підозрілих чоловіків, які з лютого винаймають квартиру в місті Дніпро.

В Дніпрі 28 лютого 2022 року поліцейські затримали двох 22 та 29-річних диверсантів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції України в Телеграм.

"У чоловіків правоохоронці вилучили паспорт громадянина так званої "ДНР", паспорт з ознаками підробки уродженця Донецької області, SIM-карти, банківські та платіжні карти, що належать РФ, одяг з символікою країни агресора", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у телефонах затриманих поліцейські виявили фотографії наших військових об’єктів та інші речові докази.

Затриманих передано працівникам УСБУ для проведення подальших слідчих дій.

Поліція закликає: у разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти на лінію 102.

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