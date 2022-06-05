У Альянсу з'явиться доступ до берегової лінії великої протяжності.

Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО поставить Росію в складне воєнне положення на Балтійському морі. У неї залишиться доступ лише до невеликої берегової лінії. Позиції РФ ослабнуть, а Альянс, навпаки, зміцниться в стратегічних акваторіях.

Таку думку висловив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США, генерал Марк Міллі під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром і міністром оборони Швеції. Його слова процитувало видання Reuters.

У разі приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО у Росії залишиться під контролем лише невелика частина берегової лінії — навколо Санкт-Петербурга і Калінінграда. Решта узбережжя буде оточена країнами Альянсу, що значно зміцнить позиції військово-політичного блоку.

"Тому з точки зору Росії, це буде дуже проблематично для них у військовому відношенні, і це буде дуже вигідно для НАТО. Балтійське [море] стратегічно дуже важливо, це один з найбільших морських шляхів у світі", — заявив Міллі.

Вступ Фінляндії і Швеції в НАТО і позиція Туреччини

У середині травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган несподівано заявив, що його країна не може підтримати розширення НАТО, тому що Фінляндія і Швеція виступають "домом для багатьох терористичних організацій".

Після цього США почали з'ясовувати позицію Анкари щодо вступу скандинавських країн до Альянсу. А генсек НАТО повідомив, що Туреччина не блокуватиме заявки Фінляндії та Швеції.

Тим часом голова провідної фракції Європарламенту — "Європейської народної партії" — Манфред Вебер попередив про потенційну ізоляцію Туреччини в НАТО, якщо вона заблокує прийом Фінляндії та Швеції.

18 травня Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО. Того ж дня посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку. Однак Туреччина своєю опозицією заблокувала процес.

Голова "Партії націоналістичного руху" (ПНД) і найближчий соратник Ердогана Девлет Бахчелі назвав вступ Фінляндії і Швеції в НАТО "несвоєчасним, невиправданим і непотрібним розвитком подій". На його думку, це може продовжити війну в Україні.

За словами Ердогана, Туреччина ще не отримала пропозицій, які змінили б її позицію щодо вступу скандинавських країн до Альянсу. Тому, як вважає радник президента, Фінляндії та Швеції не варто вести переговори щодо приєднання.

Заступник Міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський повідомив, що скандинавські країни не зможуть приєднається до НАТО на саміті блоку в червні. Це довгостроковий процес, який забирає як мінімум кілька місяців.

Вас також можуть зацікавити новини: