У межах цих навчань наші захисники отримують життєво важливі навички, щоб бути ефективними у бойових діях на передовій.

У Генеральному штабі ЗСУ опублікували кадри тренувань українських військових під керівництвом британських інструкторів. У межах цих навчань наші захисники отримують життєво важливі навички, щоб бути ефективними у бойових діях на передовій.

Відповідне відео оприлюднили на Facebok-сторінці відомста.

Як зазначається у дописі, навчаннями наших військових займається особовий склад полку Королівських Повітряних сил ЗС Великої Британії. Сумарно 10 000 українців із незначним військовим досвідом, або без нього, пройдуть "солдатську підготовку".

На реалізацію цієї програми уряд Великої Британії виділив 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, яка включає понад 5000 одиниць легкого протитанкового засобу нового покоління NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) та реактивних систем залпового вогню M270.

Близько 1050 британських військовослужбовців буде залучено під час виконання програми, яка проходитиме на об’єктах Міністерства оборони на північному заході, південному заході та південному сході Сполученого Королівства. Кожен курс триватиме кілька тижнів і проводитиметься підрозділами 11-ї бригади сприяння силам безпеки.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес наголосив, що ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом підтримки Сполученим Королівством Збройних Сил України в їхній боротьбі з російською агресією.

Як УНІАН вже писав, до проведення навчань у Великій Британії долучилися й інші міжнародні партнери України – Канада, Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія та Нідерланди.

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