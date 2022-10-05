Путіна сильно нервує контрнаступ ЗСУ, адже проти нього тепер навіть пропагандисти.

У Генштабі РФ вже з'являються ідеї про виведення військ з України. Деякі військові розуміють неминучість провалу і навіть відкрито говорять про те, що війна програна. Через це в Кремлі назріває розкол.

Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов.

"Це (контрнаступ - УНІАН) дуже сильно нервує Путіна, там дійсно з'явилася фронда, в Генеральному штабі. І є деякі військові, які сміливо говорять, що війна програна, що потрібно шукати способи порятунку хоча б якоїсь частини Збройних сил Росії... Звучать ідеї аж до виведення військ", - зазначив експерт.

Жданов вважає, що доля Путіна очевидна. Проти кривавого диктатора навіть пропагандистська машина.

"Що позитивно - думки розділилися і дійсно там починаються суперечки. До речі. Зверніть увагу, там пропагандистська машина РФ живе вже самостійним життям. І навіть більше впливає на внутрішню політику, ніж сам Путін. І вона почала розкручуватися у зворотний бік. Вони критикують "спеціальну військову операцію", вони критикують державну систему, яку вони побудували, вони критикують ситуацію в армії і в політиці. Єдино, поки, до чого вони не дійшли, це до того, щоб називати прізвище Путін. У РФ почалися незворотні процеси, які можуть призвести до зміни політичної еліти", - резюмував експерт.

Війна РФ проти України: як успіхи ЗСУ дестабілізують ворога

Захисники України продовжують контрнаступ. ЗСУ дають рашистам відсіч, за минулу добу вони відбили атаки РФ в районах 10 населених пунктів. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наші захисники "відмінусували" вже 61 тисячу окупантів.

Крім цього, Гайдай оголосив про початку деокупації Луганської області. Вже кілька населених пунктів звільнені від загарбників.

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