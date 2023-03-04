Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на п'ятьох напрямках.

Російські окупанти продовжують безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Зазначається, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За даними Генштабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 11 населених пунктів Сумської області та районів 22 населених пунктів - Харківської.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках, за даними Генштабу, противник продовжував вести наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, успіху не мав. Також окупанти здійснили артилерійські обстріли населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Федорівка і Роздолівка на Донеччині.

Також в Генштабі поінформували, що на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагається оточити місто Бахмут. Протягом доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка та Бахмут Донецької області.

"На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське та Красногорівка. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах понад 20 населених пунктів", - йдеться у зведенні.

На Запорізькому та Херсонському напрямках, за даними Генштабі, противник веде оборону, намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 30 населених пунктів. "Є загиблі та поранені серед цивільного населення", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 3 березня, українські захисники відбили понад 150 атак росіян. У Генштабі зазначили, що російські окупанти не полишають спроб оточити Бахмут.

За даними британської розвідки, Бахмут піддається атакам російських загарбників із трьох сторін. За останні 36 годин у місті підірвали два ключові мости, один з них - на основному маршруті постачання української армії.

Тим часом, втрати Росії в Україні за добу зросли ще на 820 окупантів. Загалом за понад рік повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували близько 152190 російських військових. А командувач об'єднаними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі повідомив, що на фронті вже загинули або отримали поранення понад 200 тисяч російських солдатів, включаючи понад 1800 офіцерів.

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