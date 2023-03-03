Російські загарбники не полишають спроб оточити фортецю Бахмут.

Українські захисники відбили наступальні дії російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках фронту.

На цих напрямках росіяни зосереджують основні зусилля у веденні наступальних дій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Куп'янському та Лиманському напрямках, як зазначається, супротивник продовжував вести наступальні дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

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У Генштабі також поінформували, що на Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб оточити фортецю Бахмут. Протягом доби українські захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка та Бахмут. Ворожих обстрілів зазнали райони 12 населених пунктів, що розташовані поряд з районом ведення бойових дій.

"На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Мар'їнка та Побєда. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 20 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Між тим на Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник веде оборону, намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли 15 населених пунктів, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Водночас на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли ряду населених пунктів у Чернігівській, Сумській та Харківській області.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 2 березня, українські військові ліквідували 765 російських окупантів. Загальні втрати росіян з 24 лютого 2022 року сягнули 151 тисячі 370 осіб.

Також у Генштабі сьогодні зранку повідомили, що за добу українські війська відбили понад 85 атак противника на п'ятьох напрямках. На Бахмутському напрямку росіяни не припиняють штурмувати місто Бахмут.

Окрім цього, ЗСУ збили ворожі штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та сім безпілотників. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів.

А вже сьогодні, 3 березня, в районі Єнакієвого Донецької області українські зенітники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Загалом з початку повномасштабного вторгнення українські військові вже знищили 301 російський літак і 289 гелікоптерів армії РФ.

За словами генерала ЗСУ Віктора Назарова, так званий "великий наступ" Росії, яким українців лякали всю зиму, почався ще в середині січня і фактично зосередився на спробах штурмувати Бахмут.

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