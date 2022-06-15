В районі Врубівки ворог веде штурмові дії.

Українські військові відбили ворожі наступи на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку ворог вів артобстріли наших позицій в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Авіаудар армійської авіації зафіксовано поблизу Устинівки. Наступ противника, завдяки діям наших воїнів, у районі Миколаївки захлинувся. Ворог зазнав втрат та відійшов. Перегруповується для поновлення наступу. Використовуючи результати вогневого ураження, противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Веде штурмові дії в районі Врубівки, бої тривають. На Новопавлівському напрямку захисники України відбили наступ у районі населеного пункту Шевченко. Ворог відійшов", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Іллінка, Мар’їнка, Антонівка, Червоне та Новосілка. Завдав авіаудар неподалік Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв населені пункти Тополине, Лепетиха, Березнегувате, Кобзарці, Шевченкове, Посад-Покровське та Лупареве. Завдав авіаудару поблизу Князівки.

На Донецькому напрямку ворог цинічно обстріляв з артилерії населені пункти Устинівка, Тошківка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Антонівка та Кам’янські Дачі.

На Лиманському напрямку окупанти активних дій не вели. Здійснили артилерійські обстріли цивільної інфраструктури неподалік Сидорового, Маяків та Закітного.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював вогневий вплив по наших позиціях з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіно. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.

Вас також можуть зацікавити новини: