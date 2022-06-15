Наразі там тривають бойові дії.

Українські воїни успішно відбили штурм противника у Сєвєродонецьку та Тошківці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку та Тошківці, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював вогневий вплив по наших позиціях з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіно. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.

Бої за Сєвєродонецьк - що відомо

Генштаб ЗСУ 13 червня повідомив, що російські окупанти за підтримки артилерії вели штурмові дії у Сєвєродонецьку та відтіснили ЗСУ із центру міста. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські окупанти контролюють понад 70% Сєвєродонецька, запеклі бої точаться за кожний сантиметр міста, тому масова евакуація та підвезення гуманітарних через обстріл неможливі.

Пізніше стало відомо, що усі мости до Сєвєродонецька зруйновані, однак місто не заблоковано й частина міста під українським контролем. У разі швидкого витіснення загарбників з міста поновити комунікації до зими не вдасться.

Крім того, окупанти продовжують потужно обстрілювати Лисичанськ.

За даними Генштабу, російські окупанти намагаються закріпитися в центрі Сєвєродонецька.