Агресор продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина.

Російські окупанти мають часткові успіхи на Бахмутському напрямку, закріплюються у селищі Відродження.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті Відродження. Продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Посилив застосування авіації та артилерії для сковування наших військ.

Зазначимо, за даними ISW, загарбникам не вдалося перерізати українські наземні лінії зв'язку в районі Попасної та Бахмута.

Нагадаємо, на Донбасі ЗСУ звільнили від окупантів три села і відсунули ділянку фронту на 15 кілометрів. Зараз в Донецькій і Луганській областях у рашистів спостерігаються проблеми з комплектуванням. А ось на Криворізькому напрямку ворог посилив своє угруповання.

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