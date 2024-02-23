Російські окупанти поставили для себе завдання знищити і нашу авіацію, і інфраструктуру.

За даними української розвідки, РФ може використовувати у війні проти України майже 300 бойових літаків.

"Багато. Скажімо так, на сьогодні Росія може протиставити і має проти нас майже триста бойових літаків", - заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Як розповів посадовець "росіяни для себе поставили завдання знищити і нашу авіацію, і інфраструктуру". Водночас Скібіцький впевнений, що винищувачі F-16, які Україна скоро отримає, дозволять знищувати ворожу авіацію.

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"Ось, три дні поспіль противник бомбив аеродром Канатове (недалеко від міста Кропивницького), намагаючись вразити балістичними ракетами. І це якраз той підхід ворога, щоб не дати нам змогу розмістити там авіацію. Вони дуже бояться, що потужна західна техніка прийде в Україну. А ми вже чітко впевнені і знаємо, що західні зразки озброєння набагато кращі й мають перевагу над російським, над радянським озброєнням. Будь-які. Це і точність, і ефективність, і інші параметри", - пояснив заступник начальника ГУР.

Він нагадав, що нещодавно наші військові збили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 РФ.

"Тоді росіяни відсунули район бойового чергування, але вони втратили тут дальність ведення розвідки. Це дуже позитивно для нас. Тобто якщо раніше росіяни могли з Азова бачити до Києва, то нині - з Краснодарського краю до Києва вони не дістають засобами розвідки. Тому що вони бояться ближче підходити", - підсумував Скібіцький.

Війна в Україні - останні новини про авіацію

Сьогодні президент Володимир Зеленський оприлюднив відео тренування українських пілотів на винищувачах F-16 на базі Скрюдструп в Данії.

Командир 7-ї бригади тактичної авіації Євген Булацик зазначив, що українські льотчики творять дива на полі бою щодня. Керуючи літаками ще радянського зразка, вони здійснюють щоденні вильоти, знищуючи сили та техніку противника. Нині ж Україна має більше літаків, ніж у лютому 2022-го року.

Згідно з даними Генштабу, українські військові вже знищили 338 літаків, з них сім - за останній тиждень.

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