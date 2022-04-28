Наслідки обстрілів Харкова російськими окупантами / фото УНІАН, Андрій Марієнко
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті 25% житла непридатне до життя, 50% шкіл окупанти зруйнували.
Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.
"Сьогодні у місті 25% житла непридатне, я маю на увазі багатоквартирні будинки, для житла…Сьогодні біля 50%, вдумайтесь, 50% шкіл окупант зруйнував!", - сказав Терехов.
Він наголосив, що не було жодного дня з початку війни, коли б агресор не обстрілював місто Харків.
Нагадаємо, російські окупанти пішли у наступ на Харківщині.