Нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин, який вступив у змову з працівниками місцевих підприємств воєнно-промислового комплексу, організував викрадення і накопичення танкових двигунів.

У Харкові Служба безпеки України викрила прихований склад танкових запчастин на 1,5 млн доларів, які призначалися окупантам.

Як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, у підпільному сховищі знаходилося 19 танкових двигунів та інші комплектуючі до бронетехніки сумарною вартістю близько 1,5 млн доларів.

За його словами, цього майна достатньо, щоб відремонтувати половину танкового батальйону.

СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову з працівниками місцевих підприємств воєнно-промислового комплексу, організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА.

За інформацією СБУ, агрегати планувалося передати військам РФ у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки Т-64.

На українські танки такої компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни більшої потужності.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до злочину.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, російські окупанти обстріляли один із східних районів Харкова, внаслідок чого одна людина загинула, двоє постраждали.

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