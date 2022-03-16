Вона усвідомлювала, що ці дані будуть використовуватися ворогом для подальших бомбардувань міста.

У Харківській області арештували жінку, яка передавала окупантам інформацію про місцеперебування Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянці України у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). В порядку ст. 615 КПК їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювана з 25 лютого по 9 березня за допомогою месенджера передавала представнику країни-агресора відомості щодо місцезнаходження військової техніки, особового складу ЗСУ, а також про їхнє переміщення по Харкову.

Наголошується, що вона усвідомлювала, що ці дані будуть використовуватися ворогом для подальших бомбардувань мирного міста.

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