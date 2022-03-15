Окупанти обстріляли Харків / скриншот
Вечірній обстріл Харкова потрапив на відео.
Ролик з'явився у мережі.
Окупанти підступно вдарили по житловому кварталу вчора ввечері. На кадрах видно, що атака була потужною. Інформації про жертв та постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, СБУ перехопила телефонну розмову окупантів. У Харкові військовим з РФ дали команду стріляти по цивільних.
Тому на Харківщині окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали та об’єкти інфраструктури, є загиблі й поранені.