Ворог підступно вдарив по мирних жителях.

Вечірній обстріл Харкова потрапив на відео.

Ролик з'явився у мережі.

Окупанти підступно вдарили по житловому кварталу вчора ввечері. На кадрах видно, що атака була потужною. Інформації про жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, СБУ перехопила телефонну розмову окупантів. У Харкові військовим з РФ дали команду стріляти по цивільних.

Тому на Харківщині окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали та об’єкти інфраструктури, є загиблі й поранені.

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