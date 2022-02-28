У місті є висока вірогідність артобстрілів, появи диверсійних груп і спроб нападу на оборонні позиції ЗСУ.

Комендантська година у Харкові розпочнеться сьогодні, 28 лютого, о 16:00 та завершиться 1 березня о 06:00.

Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Харківської облдержадміністрації Олега Синєгубова.

"Комендантська година в Харкові розпочнеться сьогодні о 16:00 – завершиться завтра о 06:00", - йдеться у повідомленні.

Жителям рекомендується обов’язково мати при собі документи, заборонено пересуватися групами.

"До магазинів чи аптек ходіть максимум по 2 особи, краще ходити жінкам. Ходіть на невеликі відстані. Виїжджати за межі міста небезпечно. Не провокуйте, якщо вас зупинила тероборона чи поліція – поводьтеся спокійно, покажіть документи та поясніть, куди ви йдете чи їдете", - підкреслив чиновник.

Синєгубов додав, що є висока ймовірність артобстрілів, появи диверсійних груп і спроб нападу на оборонні позиції ЗСУ.

Також, за його інформацією, ситуація по Харківській області повністю контрольована.

"Уночі відбивали ворогів по Чугуївсько-Роганському, Липецько-Циркунівському, Дергачівському та Білгородському напрямках", - зазначив Синєгубов.

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