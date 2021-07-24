Боротьба за його життя велася упродовж останніх десяти днів.

У Харкові помер поранений на Донбасі боєць 57-ї бригади Збройних сил України старший лейтенант Дмитро Сивоконь.

Про це повідомив на сторінці у Facebook перший командир військової частини А2176 (спецпідрозділу військової служби правопорядку) Вадим Музюкін.

"Скільки всього ми разом з тобою пройшли у Сарматі... З тобою можно було і в вогонь і в воду! Дякую тобі за службу, мій Друже!!!", - написав він.

Як уточнює запорізький сайт "Индустриалка", від початку агресії РФ проти України Дмитро Сивоконь служив у лавах "Сармату" на посаді старшого сержанта взводу й патрульно-постової служби ВСП "Сармат". Офіцер-психолог військової частини Андрій Дячко розповів, що Дмитро проявив лідерські якості командира, тому після сержантського отримав первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта.

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"Так склалися сімейні обставини, що з "Сармату" Дмитро перевівся у військомат у Скадовську, звідки родом його дружина, щоб бути поряд з родиною. Уже з військомату він перевівся у 57-му бригаду, яка зараз виконує завдання за призначенням у зоні проведення ООС в Луганській області. 13 липня під час артобстрілу з боку російських терористичних військ калібром 152 мм були поранені п’ятеро військовослужбовців. Командир їх роти Андрій Беляєв загинув одразу, решта були 300-ми, - каже побратим померлого бійця.

Він додає, що боєць мав серйозні поранення - посічені осколками ноги, осколки у шиї, пневмоторакс, осколки в легенях - і 10 днів боровся за своє життя. Крім того, лікарі ввели його у медикаментозний сон через неспроможність дихати через поранення легень. Він помер у реанімації Військово-медичного клінічного центру Південного регіону в Харкові.

У померлого захисника залишилися дружина, троє дітей і батьки. Прощатимуться з Дмитром у Скадовську 27 липня.

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Автор: Юрій Годован