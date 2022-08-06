Ворог продовжує застосовувати стратегію "випаленої землі".

В Херсоні окупанти готуються до відступу - рашисти замінували життєво важливі комунікації.

Серед них газопостачання, електропостачання та водопостачання. Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Тобто, це така стратегія терору і "випаленої землі", до якої готуються росіяни перед неминучим контрнаступом ЗСУ", - зазначив Юсов.

Нагадаємо, українські воїни тримають під вогневим контролем всі переправи окупантів на Херсонщині. Спроби загарбників облаштувати альтернативні переправи також ретельно відслідковуються.

Так, російські окупанти намагаються відремонтувати пошкоджений Антонівський міст у Херсоні і споруджують альтернативні переправи, однак ЗСУ можуть не пошкоджуючи інфраструктуру зруйнувати плани окупантів.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Росія готуються до початку надзвичайно активної фази бойових дій на півдні. Спостерігається формування російськими силами ударного угруповання на Криворізькому напрямку і спроби підтягнути резерви.

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